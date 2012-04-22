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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Хирург поставил диагноз: «Три гаденыша нагадили в храме!»

22 апреля 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.mobus.com
Фото с www.mobus.com

Сегодня во всех кафедральных соборах  России проходит молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени. А накануне в Москве состоялся автопробег в поддержку Русской православной церкви и патриарха Кирилла. Мероприятие прошло под лозунгом «За Патриарха, за Церковь, за Родину!», и в нем приняло участие порядка тысячи байкеров и присоединившихся к ним автолюбителей. Специально для «АН» на вопрос «Религия сближает или разъединяет людей?» отвечают…

Хирург (Александр Залдостанов), лидер мотоклуба «Ночные волки»:

«Хуже не сам бесовской обряд, а то, что происходило и происходит после»

- Религия и сближает, и объединяет. Что касается выходок этих «пусек» и подобных им бесноватых, то, кроме досады и омерзения, это больше ничего вызвать не может. Но еще хуже не сам бесовской обряд, а то, что происходило и происходит после. На экранах телевизоров мы видим, как многочисленные «аналитики» что-то там «трут», пытаются увидеть глобальную философию и ищут некие высокие демократические подтексты в банальной хулиганской и богомерзкой выходке каких-то гаденышей. А вот убийство священника Даниила Сысоева было тихо забыто. Но это же это беспрецедентное событие: в храме был убит священник! А эти три гаденыша, которые нагадили в храме, пиарятся на всю вселенную и  выставляются борцами за высокие демократические идеалы. Вокруг этого устроили просто какую-то дискотеку.

Вячеслав Малежик, поэт, певец, композитор, заслуженный артист России: 

«Они оскорбляют чувства верующих»

- Я вижу четкую разницу между религией и верой в Бога. Религия – это инструмент для управления людьми, и у меня на этот счет нет особых сомнений. А вот вера в Бога, конечно, сближает людей, и, поскольку Бог един, то она должна сближать и православных, и мусульман, и иудеев, и всех на свете. Что касается так называемой акции Pussi Riot, это не стоит и  выеденного яйца. Девчонок просто надо отлупить ремнем за то, что они не умеют себя вести в приличном обществе. А вот то, что они оскорбляют чувства верующих, не есть здорово. Нужно ли их посадить в тюрьму? Это не моя компетенция.

Сергей Житинкин, бывший  зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций:

«Экстремизм не имеет никакого отношения к религии»

- Однозначно сближает. Любая религия – это стремление к духовному совершенству. Ни в одной из них нет призывов к разобщенности, а религиозные постулаты призывают к тому, чтобы со всеми, а не только с единоверцами, жить в мире и согласии. А экстремизм не имеет никакого отношения к религии, просто ее часто используют как инструмент, неправильно истолковывая некоторые постулаты. Но это уже человеческий фактор, который ничего общего с религией не имеет.

 

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