Помощь оказана 427 дольщикам

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22 апреля 2012, 14:42 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

saratov.rfn.ru

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков посетил обманутых дольщиков, которые 16 апреля возобновили голодовку в офисе партии «Яблоко».



Чиновник обратился к женщинам с просьбой прекратить голодовку. Специальная комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга делает все возможное, чтобы помочь пострадавшим участникам долевого строительства Однако сейчас вопрос участников голодовки не может быть решен положительно, так как он требует внесения изменений в законодательство на федеральном уровне.



По состоянию на начало апреля комиссия рассмотрела 829 дел пострадавших граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, из них 282 повторно. По 427 гражданам – участникам долевого строительства приняты положительные решения.



Кроме того, 59 заявителей, и члены их семей, приняты распоряжениями районных администраций на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий с целью дальнейшего внеочередного участия в городских целевых программах. 114 семей приглашены в жилищный отдел районной администрации для представления необходимых документов с целью решения вопроса о постановке на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий с целью дальнейшего участия в городских целевых программах. 32 заявителям и членам их семей, предоставлены жилые помещения (по медицинским показаниям, из освобождаемого фонда районов без снятия с учета, из маневренного фонда районов, по договорам коммерческого найма, в общежитиях). 5 заявителям и членам их семей распоряжением Жилищного комитета предоставлены жилые помещения в рамках реализации целевых программах «Молодежи - доступное жилье», «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения».

18 семьям распоряжением Жилищного комитета предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений в рамках целевых программ Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». С 44 заявителями и членами их семей проработана возможность решения жилищного вопроса с участием ГУ «Горжилобмен», в рамках реализации целевой Программы «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».

7 заявителям оформлены Свидетельства о выделении безвозмездной субсидии за счет средств федерального бюджета в соответствии с Приказами Жилищного комитета. 5 заявителем выделены квартиры на основании исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 (участники ВОВ, ЖБЛ). 33 заявителя направлены в Фонд по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства многоквартирных домов, из них 26 гражданам предоставлены квартиры Фондом. 12 заявителям выделены квартиры на основании рекомендаций Комиссии, при участии Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо–Запада».