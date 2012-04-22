Петербуржцев приглашают на общегородской субботник

//Общество

22 апреля 2012, 13:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.yarsk.ru

В Жилищном комитете по телефону 710-44-54 будет работать горячая линия для населения с информацией о местах проведения и местах выдачи инвентаря.



Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, для проведения субботника управляющими организациями заготовлено более 14 тыс. грабель, около 5 тыс. лопат, 44 тыс. метел, около 100 тыс. мешков для мусора и смета, более 20 тыс. перчаток. Выдача инвентаря будет производиться по

588 адресам.



Начиная с 16 апреля, управляющие компании размещали на стендах информацию для населения о местах проведения субботника и местах выдачи инвентаря.



Информация о проведении субботника размещена на сайтах и порталах администраций районов, в контакте, твиттере, напечатана в районных газетах.



Во время субботника на уборке внутриквартальных территорий ожидается участие более 31 тыс. чел.