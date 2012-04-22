По факту взрыва в магазине в Гомеле КГБ Белоруссии возбудил дело

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22 апреля 2012, 12:57 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

19 апреля в одном из магазинов в центральной части Гомеля (Белоруссия), произошел взрыв, по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290 УК Белоруссии - угроза актом терроризма.

"Основанием для возбуждения дела стало приведение в действие самодельного устройства для осуществления действий террористической направленности в торговом зале одного из магазинов в центральной части Гомеля", - сообщили в пресс-группе.

Отметим, что при взрыве никто не пострадал.