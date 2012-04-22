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//Общество

Полиция Ульяновска проверяет заявление Удальцова о ложном доносе

22 апреля 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов обратился в полицию с заявлением о заведомо ложном доносе на 20-летнюю жительницу Ульяновска Анну Позднякову, которая накануне, в субботу обвинила его в нанесении побоев. О том, что Удальцов обратился в полицию, он сам сообщил на страничке в Твиттере.

Замруководителя пресс-службы УМВД по Ульяновской области Алексей Рыжов сообщил СМИ, что заявление по ст. 306 УК РФ поступило от С. Удальцова в УМВД по г. Ульяновску и проводится проверка фактов, сообщенных Удальцовым.
ЕП

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