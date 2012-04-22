Без политики: парад мыльных пузырей пройдет сегодня на Старом Арбате

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22 апреля 2012, 09:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве на Старом Арбате в воскресенье проводится "Дримфлеш". Никаких политических плакатов, лозунгов и выпивки, только мыльные пузыри, такие условия выдвигают организаторы флешмоба в столице.

Мероприятие под названием Дримфлеш проходит в столице уже 6-ой год подряд, маршрут при этом остается неизменным.

Желающие соберутся в 14:30 мск в начале Арбата у ресторана "Прага" и двинуться к Смоленской площади, выдувая мыльные пузыри и даря окружающим хорошее настроение.

В этом году организаторы приготовили сразу несколько сюрпризов. Распечатав на сайте Дримфлеш специальный купон, можно получить в подарок кофе в одном из ресторанов на Арбате, отмечает радио "Эхо Москвы". Кроме того, можно поучаствовать в конкурсе костюмов. Фотографы будут ждать вас у вахтанговского театра.

Победителей в 7 номинациях позже объявят в газете Вечерняя Москва.

Возглавляет жюри известный модельер Вячеслав Зайцев. А у памятника Булату Окуджаве будет установлены небольшая сцена, где можно продемонстрировать свои навыки и умения.