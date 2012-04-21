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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На Воробьевых горах идет полным ходом открытие мотосезона

21 апреля 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Около 700 мотоциклов собрались у площадки перед зданием МГУ на открытие мотосезона. Полиция контролирует безопасность мероприятия.Помимо мотовзвода ГИБДД на смотровой площадке находятся сотрудники полиции и ОМОН.


Для обеспечения безопасности на дорогах полиция разделит мотоколонну на группы по 50-80 мотоциклистов
Сейчас проезжая часть у смотровой площадки МГУ свободна, , вокруг организована парковка для участников мероприятия. На месте дежурит машина скорой помощи.
Перекрыто движение по улице Косыгина, от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также вокруг Университетской площади, где организована парковка для автомобилей и мотоциклов. По Университетскому проспекту в районе МГУ движение свободно.
Шоу-программа, в ходе которой байкеры исполняли опасные трюки на мотоциклах, закончилась без происшествий. Представители мотоклуба специально организовали передвижной медпункт у смотровой площадки, сообщает РИА Новости.
Хирург, лидер байкеров мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов,  сообщил, что участники мероприятия могут привязать к мотоциклам шариками с буквами "ХВ" (Христос воскресе), и тем самым  заявить о поддержке Русской православной церкви

НС

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