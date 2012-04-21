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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Сегодня впервые в этом году всем миром чистили Москву (ВИДЕО)

21 апреля 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные власти подвели первые итоги массового общегородского субботника по благоустройству города. В работах приняли участие 1 млн 254 тыс. человек и 8 тыс. 857 единиц машин и механизмов.


 Больше всего «начищали» свой район жители  Северо-Восточного, Юго-Западного и Южного административных округов.
В Москве проводились работы по благоустройству жилого и нежилого фонда, дворовых территории, парков и скверов, объектов дорожного хозяйства, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также строительных площадок, объектов торговли и услуг, гаражного хозяйства, территорий промышленных предприятий. В парках и скверах высажены 2910 деревьев и 8843 кустарника, приведены в порядок более 5,7 тыс. га газонов, сообщает «Интерфакс».

НС

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