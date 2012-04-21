В Саратове полицейский поленился, насочинял, оштрафован

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21 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове сотрудник полиции оштрафован на 300 тыс. руб. за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Дознаватель полиции проводил процессуальные действия по уголовному делу о краже.



В связи с этим ему было необходимо съездить в другой город области, чтобы допросить в качестве свидетелей двух лиц. Не желая тратить время на поездку, страж порядка сфальсифицировал протоколы допроса свидетелей. Данное преступление было раскрыто после того, как уголовное дело о краже с находящимися в нем сфальсифицированными протоколами допросов, стало рассматриваться в одном из районных судов Саратовской области.



