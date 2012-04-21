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//Общество

Студентка, якобы избитая Удальцовым, утверждает, что у нее сотрясение мозга

21 апреля 2012, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Студентка Анна Позднякова, которая написала заявление в полицию о том, что ее ударил оппозиционер Сергей Удальцов, утверждает, что у нее сотрясение мозга и, возможно, будет возбуждено уголовное дело.


 "Врачи травмпункта зафиксировали у меня побои и сотрясение головного мозга. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, но я это пока не могу утверждать", - сказала А. Позднякова сегодня "Интерфаксу" по телефону.


 Ранее «АН» писали: В Ульяновске сегодня полицейские задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

НС

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