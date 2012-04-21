Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Люди зря приехали в Кронштадт, Морской собор по -прежнему закрыт

21 апреля 2012, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на обещания президента Медведева о том, что Морской собор в Кронштадте с 21 апреля будет открыт для всенародного посещения, все оказалось почему-то не так. В действительности Морской собор закрыт.

Он все так же обнесен глухим забором. Узнав из новостей о том, что можно попасть внутрь отремонтированного собора, в Кронштадт приехало очень много людей. На площади перед собором сегодня собралось очень много людей – они приехали с детьми и оченьрасстроились, что им не удалось осмотреть храм. Один из жителей Петербурга, приехавший к собору, пожаловался корреспонденту "Фонтанки": "Хоть бы повесили объявление на заборе, что собор будет открыт такого-то числа".


 Ранее «АН» писали, что обряд освящения Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца собрал «аншлаг».

НС

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…