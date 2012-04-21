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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Нашлось объяснение появлению НЛО над Петербургом

21 апреля 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

album.foto.ru
album.foto.ru

Сегодня примерно в 0:30 во дворе дома 28, корпус 2, по улице Маршала Казакова в Петербурге на небе были видны сначала один, потом два бледно-белых шара, двигающихся по кругу.


  Петербуржец в письме в редакцию "Фонтанки" объяснил, какое именно "НЛО" видели сегодня ночью в небе Петербурга.
"Писали про НЛО на юго-западе, на самом деле у нас в Приморском районе где-то в Юбилейном квартале работали два лазера, проекция которых на облака создавала иллюзию двух быстро движущихся белых пятен. Может быть, это шла репетиция к 9 Мая", - написал житель города.
Ранее очевидцы сообщали, что  9 апреля неопознанные летающие объекты видели над Ленобластью. Светящиеся точки кружились к северу от Петербурга - над Лесколово, Кисеклово, Сертолово. По сообщениям читателей, несколько светящихся точек перемещались и колебались, то угасали, то снова появлялись. Как выяснилось, то, что жители приняли за неопознанный летающий объект, на самом деле является специальной авиационной мишенью, постановка которой осуществлялась в небе над Ладожским полигоном самолетами СУ-27.

НС

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