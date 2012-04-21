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//Общество

В Подмосковье в Цаговском лесу задержали его защитников (ВИДЕО)

21 апреля 2012, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Около тридцати человек задержаны на данный момент в Цаговском лесу в Московской области после акции в защиту леса. Сегодня там собралось около 200-250 человек для встречи с депутатами.

Через какое-то время они порушили забор, которым, как считают собравшиеся, незаконно обнесена территория строящейся дороги.
На место событий приехал ОМОН и задержал 17 человек, в том числе пять корреспондентов газеты "Жуковские вести", хотя они лишь вели съемки и наблюдали за происходящим.
После этого, по словам координатора лесного лагеря А.Николаеня, семь активисток вышли на шоссе с плакатами, однако их тоже задержали. "В 15 часов должен был состояться велопробег, но полиция помешала, и семь велосипедистов тоже забрали. Велосипеды валяются в лесу. Что им инкриминируется - езда на велосипеде или еще что-то - непонятно", - отметил А.Николаеня, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время в лесу остается около 70 человек, люди расходятся, и полиция также удалилась. Ранее "АН" писали: защитники Цаговского леса разбили палаточный лагерь.


НС

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