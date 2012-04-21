Мэрия рапортует: выбоин на столичных дорогах меньше в 4 раза

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21 апреля 2012, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Количество выбоин на дорогах Москвы снизилось весной 2012г. более чем в четыре раза по сравнению с весной 2011года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



"Говоря о выбоинах, мы должны сравнить объем работ с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году мы за весь период имели порядка 18 тыс. различных разрушений по городу. В этом году мы имеем около 4 тыс.", - сказал он.

Такое улучшение стало результатом масштабных работ по ремонту дорожного полотна, проведенных в прошлом году. "Это лишь только потому, что мы в прошлом году примерно 25 млн кв. м дорог капитально отремонтировали", - сказал заммэра. Петр Бирюков считает, что причиной разрушения дорог является то, что этой зимой в Москве было зафиксировано 80 случаев перехода температуры воздуха через нулевую отметку. В европейских столицах, по его словам, этот показатель гораздо ниже.

П. Бирюков напомнил о поручении мэра столицы Сергея Собянина устранять незначительные дефекты дорожного полотна в течение суток с момента их обнаружения, сообщает РБК. "Если эта задача не реализуется, руководитель учреждения, если это бюджетное учреждение, подвергается административному взысканию, подвергается в любом случае руководитель службы заказчика, а подрядная организация, которая должна это дело устранять, она лишается оплаты по этой дороге, этой магистрали", - заключил П. Бирюков.



