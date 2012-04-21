Москву и Зеленоград скоро свяжет скоростная дорога

//Общество

21 апреля 2012, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году планируется начать строительство скоростной железной дороги между Москвой и Зеленоградом. Проект стоит восемь миллиардов рублей, его планируют осуществить за три года.



"Проект скоростного железнодорожного сообщения уже разработан, недавно он обсуждался на координационном совете. Принципиальное решение о создании такого сообщения есть", – заявил заместитель мэра города Марат Хуснуллин.

Строительство планируют начать уже в текущем году. Стоимость проекта составит восемь миллиардов рублей, его планируется реализовать за три года. Хуснуллин также отметил, что необходимо будет рассмотреть перспективы развития станции отправки и возможность подвоза к ней пассажиров из других районов.



Вчера стало известно, что для развития высокоскоростного сообщения с Москвой в Санкт-Петербурге может появиться еще один вокзал. Строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами, которую Минтранс России собирается запустить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, обсуждали на совете по развитию петербургского транспортного узла.

Предполагается, что поезда на этой линии смогут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит добираться из Москвы в Петербург за два с половиной часа,сообщают dni.ru. Предполагается, что магистраль выведут к одному из главных петербургских вокзалов – Московскому. Это может привести к транспортному коллапсу и поэтому необходимо задуматься о создании отдельного вокзала.



