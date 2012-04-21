"Ночные волки" ударят автопробегом по Садовому в защиту патриарха от "пусек"

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21 апреля 2012, 16:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kasparov.ru

В Москве в субботу вечером пройдет автопробег по Садовому кольцу в поддержку Русской православной церкви. Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что он против "бесноватых, которые смеются над верующими". Поэтому байкеры решили совместить открытие сезона с пробегом в защиту патриарха Кирилла.

Байкеры планируют поехать на мотоциклах с привязанными к ним шариками с буквами "ХВ" ("Христос Воскресе"), а ночью выпустить их в воздух. Залдостанов рассчитывает на участие тысячи байкеров.

Как сообщили организаторы пробега, акция стартует в 21:00 мск с проспекта Сахарова и пройдет под лозунгами: "Стреляют в патриарха - целят в Россию", "Вера, Церковь, Родина", "Россия навсегда", передает РБК. Ожидается, что байкеры органично вольются в акцию.

Автопробег по Садовому кольцу пройдет в канун назначенного РПЦ воскресного "Всероссийского молебна и стояния в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени".

День проведения молебна выбран не случайно: 22 апреля - День апостола Фомы, в народе именуемого "Фомой неверующим". В Москве молебен пройдет в воскресенье в 14:00 мск в храме Христа Спасителя, в остальных епархиях РПЦ молебны пройдут в кафедральных соборах.

Православные намерены выйти на автопробег и с лозунгами защиты программы по строительству 200 православных храмов в новых районах Москвы. Но "АН" писали, что организаторы автопробега приглашают участвовать в акции как верующих, так и "неверующих патриотов России".

Напомним, что 15 апреля Патриарх Всея Руси и Московский Кирилл отметил, что народ ответил на антицерковные нападки беспрецедентным посещением храмов на Пасху.

По мнению РПЦ, такие нападки выгодны тем, кто продвигает "ложные ценности агрессивного либерализма", и тем, "чьи меркантильные интересы ущемляются программой возведения новых храмов в густонаселенных районах Москвы и иных крупных городов". Атаки усилились в предвыборный и поствыборный периоды, что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской, указывалось в обращении.

В качестве иллюстраций нападок на веру упоминается перформанс панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, а также шквал упреков в СМИ, адресованных патриарху Кириллу. Составители заявления не исключают и новых громких обвинений.

Скандальный "панк-молебен" в храме Христа Спасителя, на который ссылаются составители обращения, прошел 21 февраля. По делу об акции задержаны Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Санцевич. Девушки находятся под стражей.