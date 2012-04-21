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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Кто быстрее: голодные москвичи наелись черной икры

21 апреля 2012, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Максимов/Ridus.ru
Василий Максимов/Ridus.ru

Вчера в Москве прошел первый в мире чемпионат по скоростному поеданию черной икры. Вечером 20 апреля толпа желающих собралась в ресторане The Apartment. Ведущий лотереи должен был выбрать  12 человек.

Тех, кто готовы за три минуты поглотить как можно больше дорогостоящего продукта.
По команде все они начали поедать черную икру ложками, остановиться можно было только тогда, когда будет съедено пол-литра.
Из всех участников лучше всех с задачей справился 49-летний москвич Александр Валов, уничтоживший пол-литра за минуту 26 секунд. Он получил 10 тысяч рублей и черную икру. Остальным доесть икру за отведенное время не удалось и они забрали ее домой в качестве утешительного приза.
После окончания щедрые организаторы предложили икру всем желающим. За вечер участники и зрители съели икры на 2 миллиона рублей, сообщает Ридус.

НС

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