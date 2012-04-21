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21 апреля 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Третья часть акции по массовой проверке грамотности "Тотальный диктант" началась в 15 часов в Москве на четырех площадках, по словам организаторов, желают проверить свою грамотность около 600 человек.



Акция, которая изначально задумывалась студентами Новосибирского государственного университета (НГУ), в 2012 году пройдет уже в девятый раз. Если в 2004 году диктант писали 150 новосибирцев, то в 2010 - 2,4 тысячи. А в 2011 году к проекту впервые присоединились 11 городов России и некоторые зарубежные города, в акции приняли участие более 4,7 тысячи человек. В субботу диктант писали на 116 площадках в 85 городах России и мира.

Текст диктанта, написанный писателем Захаром Прилепиным, разделен на три части: в 9.00 мск в Новой Зеландии, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири писали первую часть, в 12.00 мск в Западной Сибири, Казахстане и на Урале - вторую, в 15.00 мск в европейской части России и странах зарубежной Европы пишут третью.

По словам координатора мероприятия в Москве Александры Зелениной, очередной "Тотальный диктант" в столице проходит на четырех площадках: на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, в Российской государственной библиотеке для молодежи, Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) и международном обществе "Мемориал".

На журфаке МГУ текст диктанта зачитывает известная телеведущая Тина Канделаки, а в Московской высшей школе социальных и экономических наук - писатель и журналист Дмитрий Быков.

Прямая трансляция диктанта ведется на сайте проекта.



