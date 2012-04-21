Собянин собственноручно связал узами брака пять пар москвичей в Белом зале

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21 апреля 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы

Пять новых семей родились на Красную Горку в столичной мэрии. Шестая ежегодная торжественная церемония государственной регистрации брака молодых москвичей прошла в субботу в Белом зале городского правительства на Тверской.

Свидетельство о заключении брака молодоженам вручил лично мэр города Сергей Собянин.

"Сегодняшнее событие — начало большой, радостной совместной жизни. Я надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы сохранить любовь, хорошее отношение друг к другу на многие-многие годы. Желаю вам счастья, успехов, здоровья!" — сказал Собянин, передает пресс-служба московской мэрии.

Также новобрачных поздравили российский актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов и его супруга, телеведущая Екатерина Стриженова — семейная пара, которая уже 25 лет вместе.

Традиционно в России по окончании девятинедельного Великого поста заключается особенно много браков. В первое воскресение после Пасхи отмечается православный праздник неделя апостола Фомы (народное название — Красная горка): считается, что пары, которые поженились в это время, ждет счастливая семейная жизнь. В этом году 20–21 апреля в Москве родится более 2 тысяч новых семей.

Свадьбы пяти пар молодых москвичей на Красную Горку в Белом зале мэрии Москвы проводятся ежегодно, начиная с 2006 года. За эти годы было зарегистрировано уже 30 браков.