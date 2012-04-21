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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Удальцова задержали в Ульяновске за избиение журналистки

21 апреля 2012, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Ульяновске сегодня через час после митинга противников создания в окрестностях города логистического пункта НАТО полицейские задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.


 В 15:00 мск в гостинице "Советская" должна была состояться пресс-конференция С.Удальцова. Однако, когда активист подходил к гостинице, его задержали сотрудники полиции. Собравшимся они объяснили, что С.Удальцов подозревается "в нанесении телесных повреждений легкой степени тяжести" активистке "Молодой гвардии".

В ульяновскую полициюпоступило заявление местной внештатной журналистки, утверждающей, что оппозиционер Сергей Удальцов, участвующий в субботней акции протеста, ударил ее во время интервью. С.Удальцов называет эту информацию провокацией.  
В заявлении девушка сообщает, что "попыталась взять у С.Удальцова интервью в ходе уличной акции на площади 30-летия Победы". "По ее словам, в ходе интервью из толпы кто-то выкрикнул, что она является сторонником движения "Молодая гвардия", после чего С.Удальцов оттолкнул ее, а когда она продолжила задавать вопросы, он нанес ей сильный удар по руке с сотовым телефоном, на который велась видеозапись разговора", -сообщает «Интерфакс».
Девушка утверждает, что получила травму; по непроверенной пока информации, врачи зафиксировали у нее ушиб.
Между тем сам С.Удальцов заявил "Интерфаксу" по телефону, что по окончании шествия в Ульяновске к нему подошли несколько сотрудников полиции и посадили его в автобус. "Они объяснили это поступившим заявлением от какой-то девушки, которую я якобы ударил", - сказал С.Удальцов. Он назвал происходящее провокацией.



НС

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