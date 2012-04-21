Члены Всероссийского общества слепых проведут пикет против произвола

//Общество

21 апреля 2012, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Члены Всероссийского общества слепых готовятся провести акцию. Цель акции - привлечение внимания к катастрофической ситуации, сложившейся в организации вследствие некомпетентности некоторых членов ее руководства и аппарата управления (прежде всего – Центрального Правления).

Организаторы акции сообщили "АН", что имущество организации распродается за бесценок, по ценам, значительно ниже рыночных. Не смотря на то, что по некоторым фактам уже возбуждены уголовные дела, распродажа имущества продолжается. Культурная и спортивная работа организации развалены, а предназначенные для ее ведения площади при первой возможности сдаются в аренду (например, Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС был сдан под гей-клуб). В аппарате управления процветает кумовство и коррупция.Акция членов ВОС намечена на 24 апреля. Ее участники соберутся в 12 часов у здания Аппарата управления Всероссийского общества слепых по адресу Новая площадь, д. 14.