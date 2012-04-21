//Общество

21 апреля 2012, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта fruitnews.ru

В ФРГ земельный суд Гамбурга обязал видеопортал YouTube внимательнее следить за соблюдением авторских прав на размещаемые на этой интернет-платформе ролики и обязал установить необходимое программное обеспечение, которое бы препятствовало тому, что на ресурс закачивается лицензированная продукция.

Таким образом судебная инстанция удовлетворила иск, который подала германская организация по защите авторских прав ГЕМА, обвинив "дочку" компании Google в нарушении прав на демонстрацию 12 видеоклипов.

Суд запретил YouTube показ по меньшей мере 7 из них и пришел к выводу, что портал не только предоставляет платформу для размещения роликов, но и несет ответственность за поведение своих пользователей и нарушение авторских прав, передает ИТАР-ТАСС. Кроме того, судьи потребовали от YouTube установить необходимое программное обеспечение, которое бы препятствовало тому, что на ресурс закачивается лицензированная продукция.

После вынесения вердикта веб-сайт ГЕМА подвергся, предположительно, кибератакам, которые полностью парализовали его работу. Это неоднократно происходило и ранее. Сетевые активисты таким образом, очевидно, мстят организации за ее деятельность по защите авторских прав немецких музыкантов.

Напомним, портал YouTubeпозволяет пользователям бесплатно просматривать, в том числе, музыкальные видеоролики, для чего достаточно ввести в строку запроса строчку из текста композиции. В то же время, опасение в Германии в последнее время вызывает не только деятельность этой интернет- платформы, но и компании Google, которую обвиняют в стремлении расширить свое влияние на рынке цифровых технологий и проникать в личную жизнь пользователей Сети.