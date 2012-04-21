Монахини США не видят криминала в абортах, лесбиянстве и критике епископов

//Общество

21 апреля 2012, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bishop-accountability.org

Никаких радикально феминистских тем, несовместимых с учениями католической церкви, не усматривает в своей деятельности лидер объединения католических монахинь США, раскритикованного несколько дней назад Ватиканом.

"Не имею понятия, что они имеют в виду", - сказала Симона Кэмпбеллв интервью Би-би-си, возглавляющая "Конференцию по лидерству для женщин религии".

"Наша задача - помогать жить в соответствии с Писанием тем, кто вытеснен на обочину общества. Это всё, чем мы занимаемся", - отметила она.

"Конференция по лидерству для женщин религии" объединяет около 80% всех американских католических монахинь; всего же в США насчитывается порядка 57 тысяч монахинь.

Напомним, в четверг Ватикан назначило архиепископа, чтобы реформировать деятельность организации Leadership Conference of Women Religious.

"Конференция по лидерству для женщин религии", – самая крупная организация католических монахинь в США. По словам представителей Ватикана, ее деятельность противоречит взглядам римско-католической церкви на гомосексуальность, а также пропагандирует "феминистские идеи, не совместимые с католической верой".

"Конференция", чей головной офис находится в штате Мэриленд, представляет 57 тысяч монахинь. Организация предлагает большой выбор услуг и мастер-классов: от тренингов по лидерству для женщин из религиозных организаций до юридической помощи в вопросах социальной справедливости.

Все это всерьез взволновало верхушку Ватикана.

По словам представителей Конгрегации доктрины веры - главного органа, отвечающего за идеологический контроль над католической церковью, - монашеская организация оказалась перед лицом "серьезнейшего кризиса доктрины".

Ватикан осудил группу за публичные высказывания, критикующие позицию епископов, которые, как указывается в заявлении Ватикана, суть "настоящие учителя веры и морали церкви".

Кроме того, церковь беспокоят связи между "Конференцией по лидерству для женщин религии" и организацией под названием Network ("Сеть"), поддерживавшей, в частности, реформу здравоохранения, проводимую президентом США Бараком Обамой.

Эта позиция шла вразрез с мнением епископов, для которых новые законы были неприемлемы, поскольку допускали федеральное финансирование абортов

"Конференция по лидерству для женщин религии", напротив, солидаризировалась с Network.

Как показывают результаты расследования, заказанного Ватиканом, группа коллективно отошла от позиции церкви в вопросах человеческой сексуальности.

В докладе также отмечается, что в работе организации наблюдается "превалирование некоторых радикально феминистских тем, не совместимых с учениями католической церкви".

Также, как установило расследование, группа не отстаивала принятый церковью тезис о том, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия - это исходная посылка большинства противников абортов в США, - и не высказывалась против эвтаназии.