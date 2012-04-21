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21 апреля 2012, 11:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы

На территориях, присоединяемых к Москве, уже с 1 июля будет действовать общегородской стандарт социального обеспечения. Мэр столицы накануне поручил подготовить к 30 июня все нормативные документы. Прежде всего, это касается доплат к пенсиям неработающих пенсионеров, увеличения на 30 % зарплаты учителям и врачам, лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов.

Такую задачу поставил Сергей Собянин на пятничном оперативном совещании правительства Москвы. По его словам, кроме всего прочего, для жителей новых территорий должны быть открыты все социальные учреждения столицы.

В ходе совещания по оперативным вопросам мэр Москвы рассказал о решениях, принятых в связи с созданием новых административных округов. Сергей Собянин заявил, что фонды оплаты труда работников социальной сферы на присоединяемых территориях с 1 июля текущего года будут увеличены на 30%.

"Считаю, что аналогичные повышения зарплаты должны произойти и в муниципальных учреждениях", — сказал Собянин, передает пресс-служба московской мэрии, и добавил, что социальная защита москвичей на присоединенных территориях должна быть обеспечена на уровне городских стандартов.

В частности, должна быть введена доплата к пенсиям неработающих пенсионеров таким образом, чтобы в целом пенсия составляла не менее 12 тыс. рублей в месяц.

На медицинские учреждения, принятые в ведение Москвы, также распространятся столичные стандарты.

"Особое внимание прошу уделить улучшению лекарственного обеспечения ветеранов, инвалидов и других льготных категорий граждан. Также необходимо организовать план улучшения работы скорой помощи, закупить новый транспорт, увеличить число бригад скорой помощи, улучшить инфраструктуру", — распорядился столичный градоначальник.

В связи с увеличением территории Москвы управление федеральными и региональными дорогами на новых территориях переходит в ведение московского Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В связи с этим стандарты содержания дорог будут повышены до уровня, утвержденного для Москвы.

Мэр также поручил предусмотреть целевые субсидии органам местного самоуправления, чтобы улучшить противопожарную безопасность на новых территориях.

"Необходимо обеспечить работу по завершению строительства нескольких объектов на новой территории и заняться проектированием и благоустройством дачных и садовых участков", — отметил Сергей Собянин.

Систему межбюджетных отношений следует выстроить таким образом, чтобы гарантировать не только сохранение, но и увеличение размеров местных бюджетов, заявил мэр Москвы. По предварительным подсчетам, местные бюджеты должны увеличиться в среднем на 25%.