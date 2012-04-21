От прогулок до трансфера на работу: на Москва-реке открылась навигация

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21 апреля 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

На Москве-реке накануне торжественно открылась навигация. Рейсы по водной магистрали столицы будут выполнять около 50 теплоходов. В экспериментальном режиме этим летом впервые начнут работать речные такси.

Они свяжут Печатники и Парк культуры, стоить будут недорого, но и ходить небыстро, обещают речники. Впрочем, пока ни скорость водных "шашечников", ни график, ни цена билета не объявлены. Речное такси в Москве планируют запускать уже третий сезон кряду. В минувшие годы что-то не сложилось, в этом - практически все проблемы разрешены.

А вот у любителей прогулок по Москва-реке традиционно есть из чего выбирать. Новинка 2011 года, теплоход "Столичный", в этом году получил брата близнеца. По комфорту модель превосходит зарубежные аналоги. Вальяжный "Иван Калита" - флагман банкетного флота. Самый быстрый теплоход, его так и назвали "Ракета", развивает 70 км/ч. Всего - 48 пассажирских судов к услугам любителей речных прогулок.

Бессменный начальник столичного флота Евгений Власов рассказывает: каждое судно к сезону капитаны готовят лично.

"Ходить по каналам Москвы-реки с пассажирами на борту зачастую сложнее, чем на "большой воде"Поставил автопилот, проложил курс - и дуй! Здесь же подводные мели, глубина, надо знать особенности движения судна, течения. Мы уважаем друг друга: моряки уважают нас, мы уважаем их", говорит начальник флота Столичной судоходной компании Евгений Власов.

"Цена билета не изменилась: 400 рублей для взрослых, 150 для детей. А самых маленьких - тех, кому еще нет 6, - и вовсе прокатят бесплатно. Только деньги, конечно, здесь не главное. По сути дела - это уникальная возможность, не покидая города, убежать от столичной суеты и взглянуть на давно знакомые места другими глазами", - говорит корреспондент ТВЦ Михаил Шекоян.