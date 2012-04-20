«Ясно, что в конечном итоге Сибирь будет освоена!»

//Общество

20 апреля 2012, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с friendfeed.com

Российские власти в ближайшее время создадут госкомпанию по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая будет подчиняться напрямую президенту страны. Задачей компании, штаб-квартира которой будет находиться во Владивостоке, станет привлечение инвестиций в освоении территории Сибири и Дальнего Востока и эффективное использование природных ресурсов. Эти цели сродни планам коммунистов по освоению космоса и целины. Специально для «АН» на вопрос: «Пойдет ли Путин до конца, или это очередная болтовня для распила денег?» отвечают…



Анатолий Карпов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта:

«Не освоим Сибирь – у нас ее просто отберут»

- Если не будут контролировать деньги, то их, конечно, растащат. Так что соответствующим образом должны быть созданы все системы контроля. А то, что Сибирь в конечном итоге будет освоена, это тоже ясно! Пример той же Аляски говорит, что на территориях с суровым климатом можно строить приличные города и создавать сносные условия для жизни людей. В наше время возможно все, и, конечно, когда запускали космический корабль, то и не думали об освоении Сибири. Но сейчас в этом есть и экономическая, и политическая потребность, и если мы сами не освоим Сибирь, то в конечном итоге у нас ее просто отберут! То есть будут применены то ли экономические, то ли политические рычаги, то ли это будет непосредственное вторжение. У нас слишком много свободной территории, и в какой-то момент мир просто не сможет или не захочет подобное терпеть. Да, охотников на это много, ведь Сибирь очень богата ресурсами, правда, там тяжелейшие условия и для их освоения, и просто для жизни. У нас уже идет развитие Приморья, и очень активны связи по границам с Китаем. А еще рядом и Корея, и Япония. Кстати, Япония после той катастрофы тоже ищет какие-то возможности сотрудничества и реализации своих планов. Думаю, в плане освоения Сибири у нас есть шанс, особенно если ко всему подходить системно. Если там будет развиваться экономика, то станет возможной и концессия с теми же японцами и китайцами. Может быть, это дисциплинирует и наших рабочих, и мы научимся их точности.

Давид Якобашвили, член бюро РСПП, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Свято место пусто не бывает»

- Да, к сожалению, существует такое недоверие, но я все же надеюсь, что «распила» не будет. Нам нужно настоящее движение вперед, и если с этим не справиться, то у нас вообще ничего не получится! У нас в той стороне живет всего 7% населения страны, и если не позаботиться об этом и не привести все в порядок, то, как говорится, свято место пусто не бывает... То есть его может занять кто-то другой, и надо срочно всем этим заниматься и осваивать. Я не могу сравнить это с освоением космоса, но это действительно сродни освоению целины или, скажем, Беломорканала…

Борис Надеждин, бывший депутат Госдумы (1999-2003 гг.):

«В России-матушке без «распила» ничего не освоить»

- Тема освоение Сибири и Дальнего Востока гораздо более древняя, нежели тема освоения космоса. Так что если в ближайшие 300 лет Путин добьется там больших успехов, то его можно будет поздравить. В России-матушке, как известно, без «распила» ничего не освоить. Но будем надеяться, что при освоении Сибири будет только цивилизованный распил хвойных пород деревьев на пользу нашей деревообрабатывающей промышленности…