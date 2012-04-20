В администрации правительства Кадырова опровергают увольнение премьера Чечни

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20 апреля 2012, 18:11 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта chechnya.gov.ru

Глава кабинета министров Чеченской Республики Одес Байсултанов находится в отпуске, сообщения о его увольнении с должности не соответствуют действительности, сообщили в пятницу в администрации правительства ЧР.

Отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения о предстоящем переходе Байсултанова на работу в аппарат полпреда президента России в СКФО Александра Хлопонина, собеседник агентства Интерфакс подчеркнул, что премьер Чечни является "зрелым политиком и управленцем", способным решать более сложные задачи.

"Поэтому такое назначение, если оно планируется, может быть воспринято как вполне оправданное", - добавил источник.

Он напомнил, что "под руководством Байсултанова велось строительство крупных объектов, включая спорткомплекс "Ахмат-Арена" и республиканскую клиническую больницу на шестьсот коек.

Ранее в аппарате полпреда президента России по СКФО заявили, что кандидатура Байсултанова рассматривается для назначения на должность заместителя полпреда.

В то же время, источники в СКФО считают, что кадровые вопросы могут быть рассмотрены после церемонии инаугурации избранного президента РФ.

"АН" писали, что накануне появилась информация о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уволил премьер-министра Одеса Байсултанова. По неофициальным данным, причиной увольнения премьера послужило недовольство Рамзана Кадырова своим подчиненным.

Напомним, Одес Байсултанов, который приходится глава Чечни двоюродным братом по материнской линии, возглавляет правительство республики с апреля 2007 года.