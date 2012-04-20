«В Пугачевой слишком много пошлости!»

//Общество

20 апреля 2012, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с peoples.ru

Певица Алла Пугачева заявила, что после того как во время предвыборной кампании она поддержала бизнесмена Михаила Прохорова, ей стали поступать угрозы («через друзей») от главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Воробьева. Сам Воробьев тут же опроверг эти высказывания, призвав артистку не верить лжи. Специально для «АН» на вопрос: «Верите ли вы, что некто Воробьев из «Единой России» угрожал Пугачевой за то, что она помогала Прохорову в его политической деятельности?» отвечают…



Евгений Стеблов, народный артист России:



«Она давно в хороших отношениях с властью»

- Я вообще не верю Пугачевой, потому что в ней слишком много пошлости. Когда она начинала свой творческий путь, то нравилась мне, но что стала творить потом, просто достойно сожаления!.. Она публично ругается матом, постоянно занимается самовосхвалением и т.п., и я не могу воспринимать все это. Конечно, это ее личное дело – кого и как поддерживать в предвыборной кампании, но маловероятно, чтобы Пугачевой угрожали из каких-то властных структур. Она публичный человек, широко известна, и зачем же ей угрожать? Это было бы слишком грубым ходом, тем более что она давно в хороших отношениях с властью. Познер в своей передаче почему-то ей очень льстил, говоря, вот были Шульженко, Утесов, а вы, мол, выше этого, у вас другой уровень и какой-то там мировой масштаб. Но я думаю, что ей далеко до того уровня культуры, человеческой и профессиональной, который был у той же Шульженко. Я уж не говорю об Утесове…

Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, бывший кандидат в президенты РФ, бывший депутат Госдумы:



«Ей видней, она в инсайде»

- Пугачевой виднее, это же она в инсайде. По-моему, проект «Прохоров – кандидат в президенты» и проект «Единая Россия» благословлены Кремлем. Но только Алла Борисовна знает всю ситуацию изнутри…

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:



«Воробьевы, Соловьевы, Галкины…»

- Я знаю Андрея Юрьевича Воробьева, наверное, лет семь и видел его в разных обстоятельствах. Немногие в курсе, что Андрей служил в армии и был в Нагорном Карабахе. Так что он хорошо знает, что такое реальная угроза, в том числе жизни и здоровью. За все те годы, в течение которых я его знаю, кроме вежливых, остроумных и добрых слов, никакие другие из его уст не вырываются. Не могу представить, чтобы Андрей кому-то угрожал, и уж тем более Алле Борисовне! Думаю, что Алле Борисовне передали, мягко говоря, неточную информацию. Да и наших «птичьих» фамилий ведь так много: Воробьевы, Соловьевы, Галкины… Кого только у нас нет! Я хорошо знаю Андрея, и ему бы и в голову не пришла такая идея.

Юрий Поляков, писатель, главный редактор «Литературной газеты»:



«Ни политическая, ни половая, ни даже эстрадная…»

- Меня абсолютно не интересует ни политическая, ни половая, ни даже эстрадная жизнь Аллы Пугачевой!..