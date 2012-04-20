Правозащитники начнут международную кампанию за освобождение Pussy Riot

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20 апреля 2012, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Amnesty International собирается начать международную кампанию с требованием освободить участниц скандальной панк-группы Pussy Riot. Международная правозащитная организация требует безоговорочного освобождения девушек.

В настоящее время участницы Pussy Riot находятся в следственном изоляторе. В связи с их скандальным выступлением в храме Христа Спасителя ведется следствие. Amnesty International требует немедленного и безоговорочного освобождения заключенных, заявил "Интерфаксу" представитель российского отделения организации Сергей Никитин. Накануне девушкам продлили срок содержания под стражей до 24 июня.