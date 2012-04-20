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//Общество

Онищенко: Более 500 детских лагерей готовы к летней оздоровительной кампании

20 апреля 2012, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что к летней оздоровительной кампании готовы более 500 учреждений для детского отдыха. Всего детей должны принять более 49 тысяч лагерей и санаториев.

"Всего детей должны принять 49,555 тысячи учреждений, 568 из них уже подготовлены к этой работе",- сказал Онищенко. По его словам, работу по ремонту лагерей затягивают несколько причин, передает РИА Новости. В центральной части России - это затянувшаяся зима. В остальных регионах страны ремонтировать лагеря мешают паводок и природные пожары, в частности, в Забайкалье и Бурятии.

ЕЛ

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