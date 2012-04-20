Собянин назначил Андрея Толмачева главой управы района Косино-Ухтомский

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20 апреля 2012, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин назначил главой управы столичного района Косино-Ухтомский Андрея Толмачева. С Толмачевым, согласно подписанному распоряжению, был заключен служебный контракт сроком на один год.

По данным Правительства Москвы, до своего назначения Андрей Толмачев исполнял обязанности главы управы района Косино-Ухтомский. Об этом пишет РБК. Прежний руководитель Роман Балдуев был переведен на должность главы управы района Перово зимой 2012 года.