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//Общество

Школьники начинают досрочно сдавать ЕГЭ

20 апреля 2012, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

В России в пятницу начинается кампания по досрочной сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Досрочно сдавать госэкзамен в этом году будут около 1,5 тысячи выпускников из 65 регионов России.

Как отмечает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ, больше всего таких школьников (более 250 человек) зарегистрировано в Москве. Досрочно проведут свыше 5 тысяч экзаменов, передает РБК. 20 апреля школьники будут сдавать русский язык, на 23 апреля запланировано предение экзамена по иностранным языкам, географии, химии, истории. 26 апреля выпускники будут сдавать досрочный ЕГЭ по математике, а 2 мая - по информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, литературе, физике, отмечает Рособрнадзор. 

ЕЛ

//картина дня

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