Собянин намерен за пять лет построить 75 километров линий метро

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19 апреля 2012, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ближайшие пять лет в городе планируется построить 75 километров линий метрополитена. По мнению градоначальника, это позволит связать станциями метро еще 15% территории Москвы.

Помимо этого, строительство метро даст возможность более смело развивать жилищное строительство. В рамках строительства подземки в 2010 году было освоено 25 млрд рублей, отметил мэр. В минувшем году та же сумма составила 50 млрд рублей, передает Интерфакс. В этом году планируется освоить в два раза больше - более 100 млрд рублей.