Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Собянин намерен за пять лет построить 75 километров линий метро

19 апреля 2012, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ближайшие пять лет в городе планируется построить 75 километров линий метрополитена. По мнению градоначальника, это позволит связать станциями метро еще 15% территории Москвы.

Помимо этого, строительство метро даст возможность более смело развивать жилищное строительство. В рамках строительства подземки в 2010 году было освоено 25 млрд рублей, отметил мэр. В минувшем году та же сумма составила 50 млрд рублей, передает Интерфакс. В этом году планируется освоить в два раза больше - более 100 млрд рублей.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан