Суд продолжит рассматривать второе дело против Тимошенко в пятницу

//Общество

19 апреля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Суд по второму делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко продолжится в Харькове в пятницу, 20 апреля. Перерыв был объявлен после ходатайства защиты о приостановлении рассмотрения дела в связи со здоровьем Тимошенко.

В четверг Киевский районный суд Харькова начал предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении Юлии Тимошенко. Дело касается деятельности экс-премьера на посту главы корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), передает РИА Новости. Юлию Тимошенко обвиняют в уклонении от уплаты налогов, в организации хищения государственных средств и служебном подлоге, что причинило стране миллионные убытки.