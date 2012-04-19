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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Суд продолжит рассматривать второе дело против Тимошенко в пятницу

19 апреля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Суд по второму делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко продолжится в Харькове в пятницу, 20 апреля. Перерыв был объявлен после ходатайства защиты о приостановлении рассмотрения дела в связи со здоровьем Тимошенко.

В четверг Киевский районный суд Харькова начал предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении Юлии Тимошенко. Дело касается деятельности экс-премьера на посту главы корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), передает РИА Новости. Юлию Тимошенко обвиняют в уклонении от уплаты налогов, в организации хищения государственных средств и служебном подлоге, что причинило стране миллионные убытки. 

ЕЛ

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