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//Общество

Amnesty International призывает освободить Pussy Riot

19 апреля 2012, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российским властям нужно отказаться от уголовного преследования участниц панк-группы Pussy Riot, считает Amnesty International. Как отмечает международная правозащитная организация, Pussy Riot имеют право на свободу высказывания.

Гглава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин заявил, что Pussy Riot имеют право на свободу высказывания, свободу выражения мнений. По мнению организации, меры, перенимаемые властями, абсолютно неадекватны и очень суровы. В четверг Таганский суд Москвы вынес решение о продлении ареста одной из участниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Позже стало известно о продлении ареста (до 24 июня) еще одной участницы коллектива - Марии Алехиной. 

ЕЛ

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