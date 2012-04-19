Собянин и Путин обсудили объем строительства жилья в Москве

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19 апреля 2012, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

В текущем году объем строительства жилья в Москве вырастет на 500 тыс. кв. м, заявил Сергей Собянинна встрече с Владимиром Путиным. По мнению мэра, наблюдается позитивная динамика по инвестициям и строительству жилья.

В частности, Сергей Собянин напомнил, что объемы вводимого жилья в предыдущие годы падали. По его словам, в прошлом году их удалось стабилизировать. По итогам первого квартала 2012 года данный показатель вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь премьер поинтересовался средней стоимостью квадратного метра. Путин отметил, что 3,5-4 тыс. долл. за 1 кв. м жилья эконом-класса - это довольно высокая цена. "Дорого, потому что жилья в Москве все равно строиться много не может", - ответил на замечание Путина Собянин, передает РБК. По словам градоначальника, для увеличения объема строительства необходимо развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому, заявил мэр, власти Москвы приняли масштабную программу развития метрополитена, которая позволит частично решить эту проблему.