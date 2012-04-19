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19 апреля 2012, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в четверг прошли слушания Всемирного русского собора. Во время заседания международной общественной организации, главой которой считает Патриарх Кирилл, было предложено дать русским статус титульной нации.

Также было предложено сформировать целостную концепцию государственной поддержки русского народа внутри России и за её пределами. По мнению участников заседания, за каждым русским необходимо на законодательном уровне закрепить право на получение российского гражданства, независимо от места рождения и страны проживания. Об этом пишет Фонтанка.ру. Всемирный русский собор был создан в 1993 году.