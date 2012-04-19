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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Суд продлил арест участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой

19 апреля 2012, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг Таганский суд Москвы вынес решение о продлении ареста одной из участниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Таким образом было удовлетворено  соответствующее ходатайство следствия.

Толоконникова проходит по делу о скандальной акции в храме Христа Спасителя. Защита арестованной уже заявила о намерении обжаловать вынесенное решение в кассационной инстанции, передает Интерфакс. В случае, если не удастся добиться освобождения девушек и через нее, апеллирует к Европейскому суду по правам человека. В свою очередь правоохранительные органы намерены добиваться того, чтобы оставить под стражей двух других фигуранток дела - Марию Алехину и Екатерину Самуцевич.

ЕЛ

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