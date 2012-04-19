Астахов: Нравственный авторитет педагога пошатнулся

//Общество

19 апреля 2012, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Российские школьники стали более агрессивными по отношению к учителям и сверстникам, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. По его мнению, "нравственный авторитет педагога пошатнулся".

Такое заявление Астахов сделал на совещании по стратегии развития образования под председательством президента РФ. Участились случаи проявления учениками агрессии в отношении учителей и друг друга. Они бравируют преступлениями, снимают их на видео", - сказал уполномоченный по правам ребенка. Астахов выступил с инициативой вернуть в учебные заведения школьных инспекторов, ввести службы примирения, передает РИА Новости. "Задача образования - формирование духовно-нравственной личности, укрепление правосознания, к сожалению, недавние факты говорят об обратном", - отметил Астахов.