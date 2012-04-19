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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев считает возможным приглашать на ЕГЭ общественных наблюдателей

19 апреля 2012, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Единый государственный экзамен можно сдавать с использованием компьютера, считает президент РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, также возможно приглашать на сдачу экзамена общественных наблюдателей.

Такое заявление Медведев на совещании по вопросам образования. "Это может быть новелла, которую я предлагаю обсудить, - обеспечить присутствие общественных наблюдателей в каждом пункте проведения единого госэкзамена и на заседаниях конфликтных комиссий", - заявил президент. По мнению президента, это может поправить ситуацию с объективностью сдачи ЕГЭ. "Общественные наблюдатели, на мой взгляд, - институт хороший", - цитирует главу государства Фонтанка.ру. "Конечно же, желательно, чтобы сдача ЕГЭ не заканчивалась голодовками. А так это дело хорошее", - подчеркнул Медведев.

ЕЛ

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