«Если закон позволяет, чиновник и ведет себя как попало»

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19 апреля 2012, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.rusnovosti.ru

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова подписала приказ о восстановлении Христо Тахчиди в должности директора МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, но тут же уволила его приказом от 20 апреля 2012 года. Специально для «АН» на вопрос: «Считаете ли вы, что такое поведение Голиковой не что иное, как плевок в лицо не только всему российскому правосудию, но и всем врачам, которые еще дорожат своим делом?» отвечают…

Игорь Трунов, адвокат, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, доктор юридических наук, профессор:

«Умышленная недоработка нашего законодательства»

- Такие действия чиновника позволяют и наш Трудовой кодекс, и вообще все наше трудовое законодательство. Оно умышленно сделано так, что слабо защищены права работника, и вся власть находится в руках должностных лиц и руководящего состава. Это умышленная недоработка нашего законодательства, и здесь наиболее очевидна, в частности, и слабость наших профсоюзов. На мой взгляд, это более важный вопрос, нежели само поведение чиновника. Просто закон должен быть единым для всех и только так регламентировать наши правоотношения. А вот если закон это позволяет, то чиновник, конечно, и ведет себя как попало. И по поводу этого безобразия со стороны высшего должностного лица, прежде всего, нужно обращаться к нашему законодателю.

Владимир Вострухин, бывший председатель межрегионального профсоюза «Свободный труд – свобода слова» (Федерация профсоюзов России), генеральный директор некоммерческого партнерства «Конечный спрос»:

«Гражданка Голикова путает себя с государством»

- Мы видим, как гражданка Голикова обходится с оказанием медицинских услуг населению, и скажу честно, нам это очень не нравится. Думаю, что гражданка Голикова просто находится не на своем месте, а упорство, которое она проявила в отношении МНТК им. Федорова, напоминает деятельность тех чиновников, которые не всегда отличают свои собственные интересы от государственных. Один французский король как-то заявил, что государство – это он. Вот и Голикова тоже путает себя с государством, и хорошо, если это касается только увольнения этого несчастного директора. Я прекрасно понимаю, насколько болезненно для этого творческого коллектива, коим и является МНТК им. Федорова, такое грубое административное вмешательство. Такое поведение гражданки Голиковой (когда она тут же заменяет решение суда своим решением), говорит только об одном: нужно срочно менять наш закон о правительстве, потому что чиновники не отвечают за свои действия. Суд постановил, чтобы чиновник отменил свое действие, но никак не наказал его. И он завтра же предпринимает точно такое же действие.

Андрей Максимов, писатель, телеведущий:

«Нам кажется, что этот человек прав…»

- Думаю, в этой ситуации не стоит опрометчиво поддерживать либо только одну, либо только другую сторону. Конечно, когда какой-то человек борется с министерством, государством, то все наши преференции, безусловно, на стороне «борца». Естественно, нам кажется, что этот человек прав, и ничего другого просто и быть не может! Но, с другой стороны, министерство – это же работодатель. Так что я не очень понимаю эту проблему: если мой работодатель, мой начальник хочет меня уволить, то делает это совершенно спокойно.