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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Патриарх Кирилл освятил Морской собор в Кронштадте

19 апреля 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малый чин освящения Морского собора в Кронштадте. Дмитрий и Светлана Медведевы подарили храму икону Николая Чудотворца - не нового письма, а предположительно, 17-18 века. 

Также на службе присутствовал ряд чиновников федерального и местного уровня - Совет Федерации представлял Вадим Тюльпанов. Об этом сообщает Фонтанка.ру. На мероприятии также присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель руководителя администрации президента Александр Беглов.  Также собор посетили: министр культуры Александр Авдеев, министр транспорта Игорь Левитин, бывший председатель Госдумы Борис Грызлов и глава ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин. 

ЕЛ

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