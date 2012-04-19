В Украине могут снести мемориал советским воинам во Львовской области

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19 апреля 2012, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Во Львовской области Украины могут снести мемориал советским воинам в городе Турка. Такое решение приняли депутаты городского совета. Также планируется перенести на кладбище останки погибших солдат, которые покоятся в братской могиле.

За снос памятника проголосовали 24 из 30 депутатов городского совета, один выступил против. Соответствующее решение было принято "с целью упорядочения центральной площади города", передает РИА Новости. Напомним, во Львовской области пользуется популярностью Украинская повстанческая армия, воевавшая, как против немцев, так и против Советской армии.