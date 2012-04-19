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19 апреля 2012, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Кубанский чиновник завершил социальный эксперимент, в рамках которого месяц жил только на прожиточный минимум, равный 6,5 тысяче рублей. За 30 дней эксперимента чиновник похудел на 5,5 килограмма.



"Растянуть" прожиточный минимум на месяц попытался заместитель главы Тбилисского района Краснодарского края по экономике Дмитрий Жертовский. Эксперимент он начал +19 марта и был завершен в среду, 18 апреля. Свои каждодневные траты Жертовский расписывал на своей странице в твиттере.



Каждый день на еду чиновник тратил в среднем 60-80 рублей. Основу его рациона составлял картофель и хлеб. Фруктов, сладостей и алкоголя Жертовский отверг. Чиновник потратился также на сотовую связь, услуги парикмахера, белье и предметы личной гигиены и оплатил услуги ЖКХ. В рамках эксперимента не учитывались расходы на одежду и транспорт. В последний день эксперимента Жертовский отчитался, что у него осталось 75,03 рубля.



Дмитрий Жертовский решил провести подобный эксперимент, чтобы повлиять на организации и предпринимателей муниципалитета, которые отказываются увеличивать зарплату своим работникам хотя бы до среднеотраслевого уровня. По окончанию эксперимента Жертовский планировал провести расширенное совещание с предпринимателями.



