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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Минфин предлагает все-таки повысить пенсионный возраст, но - постепенно

19 апреля 2012, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Минфин РФ сформулировал предложения по стратегии развития пенсионной системы. В самом остром вопросе для общества ведомство подтвердило тезис предыдущего руководителя Алексея Кудрина о неизбежной необходимости повышения.


 Начать постепенное повышение пенсионного возраста Минфин предлагает с 2015 года, говорится в письме замминистра Александра Новака в Минздравсоцразвития от 4 апреля, сообщает «Интерфакс».
Целевой показатель - 63 года и для мужчин, и для женщин (сейчас - 60 и 55 соответственно). Двигаться к нему Минфин предлагает поступательно и разными темпами - прибавляя по 3 месяца в год для мужчин и по 6 - для женщин.

Вчера Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал враньем сообщение о повышении пенсионного возраста в России.

НС

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