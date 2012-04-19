//Общество

19 апреля 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с ieport.ru

Дмитрий Медведев имеет намерение включить в Гражданский кодекс РФ статью о раскрытии конечных владельцев оффшорных компаний. Специально для «АН» на вопрос: «В чьих интересах действует Медведев накануне грядущей приватизации крупнейших госкомпаний, когда и так ясно, что покупателями в основном и будут оффшоры?» отвечают…



Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»):

«Я его не очень понимаю»

- В последние полгода-год у Дмитрия Анатольевича какие-то несистемные шаги, и я его не очень понимаю. Не берусь сказать, какая у него стратегическая мысль… Например, я не являюсь сторонником выкидывания из компаний с госучастием представителей государства. Это неправильно и, с точки зрения нормального собственника, подобное просто невозможно!

Игорь Юргенс, вице-президент РСПП, председатель правления Института современного развития:

«Очень опасны темпы принятия нового Гражданского кодекса!»

- Очень опасны темпы, которыми нам уже к сентябрю предлагают принять новый Гражданский кодекс! А ведь он состоит из тысяч страниц, и все это надо тщательно изучить и продумать. В частности, одна из норм, которая наиболее сложна для малого и среднего бизнеса (и для бизнеса вообще!), - смена всех этих ЗАО, ОАО и т.п. и полная перерегистрация всех юридических лиц. Во все это надо вдуматься! Поэтому именно темпы принятия ГК вызывают у меня гораздо больше опасений, чем его отдельные статьи и, в частности, оффшоры. Например, практика раскрытия конечных бенефициаров – это справедливая и цивилизованная норма. Когда мы выходим на рынки заимствования международного капитала, то подобное всегда требуется. Но в период нашего нецивилизованного первоначального накопления капитала это было связано, в том числе и с безопасностью людей. Ведь чего только не было, и все боялись и рейдерства, и физических расправ, и именно поэтому сильно «закрывались». Но теперь мы, наверное, созрели для того, чтобы жить, как все остальные.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

«Наш президент в каком-то смысле идеалист»

- Помню, в 2002 году, когда в этой стране был относительный мир между бизнесом и властью, мы горячо поспорили с моим другом Кахой Бендукидзе. Когда я сказал ему, что прозрачность – это та составляющая, которая абсолютно необходима для того, чтобы бизнес был здоровым и преследовал нормальные цели, Каха криво усмехнулся и ответил: «У нас подобного не будет никогда!» Каждый тогда остался при своем мнении, причем, я внутренне был согласен с ним, а он (тоже где-то внутри) со мной. Может, наш президент в каком-то смысле и идеалист. Но почему бы и не записать такие вещи в ГК, особенно, учитывая, что пока наш закон – что дышло. Раскрытие бенефициаров крупных компаний – это явление, принятое во всем мире, и подобные статьи записаны почти во всех кодексах. Что касается оффшоров, то они мучают не только нас. Длительное время англичане и отчасти американцы тоже наживались на них, но сейчас тоже теряют большие деньги. Ведь ситуация в экономике очень сильно изменилась.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«Шаги тов. Медведева – в целом, реклама»

- Это правильная мера, которая повышает прозрачность. Другое дело, что очень во многих оффшорных компаниях принципиально не раскрываются бенефициары. Существует много видов оффшорных компаний, но есть и такие, где технологически нельзя установить бенефициара в виду того, что там существует принцип наследства, когда в присутствии определенных адвокатов вскрывается конверт, а внутри этого конверта – другой конверт, который можно вскрыть в строго определенных обстоятельствах и т.д. То есть это не всегда технически будет возможно. Конечно, к приватизации могут допускаться только компании с прозрачной структурой собственности, и если это начинание Медведева станет явью, то будет хорошо, потому что будет ясен конечный выгодоприобретатель. Но опять-таки: вот есть конечный выгодоприобретатель, такая-то фирма, зарегистрированная где-нибудь на Британских Виргинских островах, а ее учредителями являются, например, три физлица. И очень часто ситуация такова, что эти физлица являются подставными, но никто не знает, что они подставные. Да, это шаг Медведева в правильную сторону, но и не нужно переоценивать его значение. Как и в целом, шаги тов. Медведева – и это в значительной степени тоже рекламный шаг. Но в данном случае это еще и позитивный шаг, потому что все-таки повысится прозрачность. В чьих интересах все это?.. Этот шаг подавляет оффшорную аристократию и создает для нее некоторые проблемы. Так что можно сказать, что это делается и в интересах России.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий:

«Все уничтожено, уникальнейшее оборудование выброшено на улицу!»

- А что, разве приватизация еще не закончена? В 90-е гг. происходил хищнический захват госсобственности, и люди, которые были близки к власти, беспрепятственно хапали все, что могли. Но, скажем, недра изначально должны принадлежать государству, и это будет хоть какой-то гарантией стабильности. С другой стороны, раз уж в эти отрасли частными лицами сделаны вложения, то не стоит ничего пересматривать. А вот нашу легкую промышленность вообще абсолютно развалили! Знаменитые ивановские заводы и фабрики выкуплены и теперь либо пустыми стоят, либо служат помещением для каких-то выставок, магазинов и складов, а уникальные специалисты оказались выброшенными на улицу. Все уничтожено, уникальнейшее оборудование выброшено на улицу, и ничего не осталось. Город Иваново просто мертв!