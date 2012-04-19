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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Пешеходная "зебра" готова поменять свой имидж

19 апреля 2012, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД России изменит внешний вид пешеходных переходов, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. Предложения по изменению соответствующего ГОСТа уже подготовлены.

Переходы покроют специальным покрытием с ультрафиолетовой подсветкой, работающей на солнечных батареях, датчиками движения и специальными знаками.
Эти новшества уже частично внедрены на российских дорогах в рамках эксперимента. Так, пешеходный переход на Минском шоссе в Московской области оборудован ультрафиолетовой подсветкой. Ночью этот переход виден водителям издалека.
Для экономии электроэнергии подсветка будет работать  от солнечных батарей или ветряков. Кроме того, подсветку предлагается включать, только когда к переходу приблизится пешеход или машина. Для этого будут использоваться датчики движения. Также будет продолжено строительство надземных переходов: в Подмосковье в ближайшие годы их будет построено 25.

НС

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