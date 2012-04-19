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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Майский Конгресс творческих работников начинает войну с цензурой

19 апреля 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Третий Майский Конгресс творческих работников распространил обращение, в котором выражается протест против любых форм цензуры. Объявляется свободный конкурс антицензурного плаката и видео.


 Май 2012 года объявляется месяцем против цензуры.
«Всем нам известно, что такое цензура! — говорится в обращении Майского Конгресса творческих работников. — Это когда власть, капитал или духовенство пытаются осуществлять контроль над распространением информации, над творчеством, над нашим личным выбором, и, в конечном итоге, — контроль над истиной».
«Мы видим, что эта форма репрессий жива и активна сегодня в России, не только в России», — констатируют авторы обращения.

Среди недавних примеров цензуры они называют арест феминистской группы Pussy Riot в Москве, закрытие Центра визуальной культуры в Киеве, экстрадицию финского активиста Антти Раутиайнена из России, закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в Петербурге, фактически уравнивающий такие явления как, гомосексуализм и педофилия.
«Это цензура! Цензура культуры и образования, критики институтов власти и церкви и даже цензура нашего образа жизни. — говорится в обращении. — Каждый не только художник, но и просто свободомыслящий человек может стать жертвой цензуры на любом уровне, в разных обстоятельствах», сообщает openspace.ru.
Начало антицензурной кампании совпадает с судом над Pussy Riot (очередное заседание состоится сегодня, 19 апреля, в Таганском суде).
В Майский Конгресс творческих работников  входят Союз творческих работников (Москва), Уличный университет (Петербург), Центр визуальной культуры (Киев), SOSka (Харьков), «Что делать?» (Москва–Петербург) и другие организации.

НС

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