Майский Конгресс творческих работников начинает войну с цензурой

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19 апреля 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Третий Майский Конгресс творческих работников распространил обращение, в котором выражается протест против любых форм цензуры. Объявляется свободный конкурс антицензурного плаката и видео.



Май 2012 года объявляется месяцем против цензуры.

«Всем нам известно, что такое цензура! — говорится в обращении Майского Конгресса творческих работников. — Это когда власть, капитал или духовенство пытаются осуществлять контроль над распространением информации, над творчеством, над нашим личным выбором, и, в конечном итоге, — контроль над истиной».

«Мы видим, что эта форма репрессий жива и активна сегодня в России, не только в России», — констатируют авторы обращения.



Среди недавних примеров цензуры они называют арест феминистской группы Pussy Riot в Москве, закрытие Центра визуальной культуры в Киеве, экстрадицию финского активиста Антти Раутиайнена из России, закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в Петербурге, фактически уравнивающий такие явления как, гомосексуализм и педофилия.

«Это цензура! Цензура культуры и образования, критики институтов власти и церкви и даже цензура нашего образа жизни. — говорится в обращении. — Каждый не только художник, но и просто свободомыслящий человек может стать жертвой цензуры на любом уровне, в разных обстоятельствах», сообщает openspace.ru.

Начало антицензурной кампании совпадает с судом над Pussy Riot (очередное заседание состоится сегодня, 19 апреля, в Таганском суде).

В Майский Конгресс творческих работников входят Союз творческих работников (Москва), Уличный университет (Петербург), Центр визуальной культуры (Киев), SOSka (Харьков), «Что делать?» (Москва–Петербург) и другие организации.



