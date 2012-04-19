Обряд освящения Морского собора в Петербурге собрал «аншлаг»

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19 апреля 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Обряд освящения Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца собрал «аншлаг», передает корреспондент «БалтИнфо» из Кронштадта.



Помимо чиновников, среди которых - министр культуры РФ Александр Авдеев и министр транспорта Игорь Левитин, на службе присутствуют экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, а также детский омбудсмен России Павел Астахов и другие столичные гости.

Обряд освящения проводит сам патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Только что в собор вошли президент РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.

Напомним, на утреннюю службу пришел и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Морской собор был заложен в 1902 году по указу императора Николая II. Реставрация и восстановление храма начались в 2010 году, уже освоено более 1 млрд рублей.