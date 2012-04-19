В Петербурге скопление силовиков - город ждет президента и патриарха

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19 апреля 2012, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Боярсков Михаил

Автомобилисты Петербурга удивлены скоплением сотрудников правоохранительных органов на выезде и въезде в город. В частности, с утра очевидцы сообщали о том, что "под наблюдение" взято Приморское шоссе.

Наверно, это связано с визитом в Северную столицу высоких гостей: в Кронштадте сегодня проводится Малый чин освящения Кронштадтского морского собора, который будет проводить лично патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В церемонии примет участие супруга президента Светлана Медведева.

Сам президент также ожидается в городе - к его приему готовится лицей на Замшиной улице. У колледжа №126 работают сотрудники ДПС, медики и даже машина разминирования. Пожарные обрабатывают асфальт.

По данным «Фонтанки», ажиотаж связан с визитом президента Дмитрия Медведева. Есть информация, что он сегодня посетит образовательное учреждение.

Очевидцы сфотографировали кортеж высокопоставленных персон.



