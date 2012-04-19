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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Петербурге скопление силовиков - город ждет президента и патриарха

19 апреля 2012, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Боярсков Михаил
Фото: Боярсков Михаил

Автомобилисты Петербурга удивлены скоплением сотрудников правоохранительных органов на выезде и въезде в город.  В частности, с утра очевидцы сообщали о том, что "под наблюдение" взято Приморское шоссе.

Наверно, это связано с визитом в Северную столицу высоких гостей: в Кронштадте сегодня проводится Малый чин освящения Кронштадтского морского собора, который будет проводить лично патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В церемонии примет участие супруга президента Светлана Медведева.

Сам президент также ожидается в городе - к его приему готовится лицей на Замшиной улице. У колледжа №126 работают сотрудники ДПС, медики и даже машина разминирования.  Пожарные обрабатывают асфальт.
По данным «Фонтанки», ажиотаж связан с визитом президента Дмитрия Медведева. Есть информация, что он сегодня посетит образовательное учреждение.
Очевидцы сфотографировали кортеж высокопоставленных персон.

НС

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